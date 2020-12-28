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28.12.2020 - 03:38 | | AA

Peru'da 6,1 büyüklüğünde şiddetli deprem oldu

Gelen son dakika haberine göre; Güney Amerika ülkesi Peru'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Peru'da 6,1 büyüklüğünde şiddetli deprem oldu

 

Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) Ulusal Sismoloji Merkezi, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneyindeki Caraveli eyaletine bağlı Chala kentinin 36 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadığını ancak sarsıntı nedeniyle 8 binanın zarar gördüğünü belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

“Eşimin yanına gidiyorum” diyerek 9. kattan atladıİstanbul Kadıköy’de 80 yaşındaki yaşlı kadın 9. kattaki evinden atlayarak intihar etti. Aracın üstüne düşerek hayatını kaybeden kadının intihardan önce bir yakınını arayarak 2 yıl önce hayatını kaybeden eşinin yanına gideceğini söyleyerek atladığı öğrenildi.
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