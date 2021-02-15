MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Peru'da bir aşı istifası daha! Dışişleri Bakanı koltuğunu kaybetti
ABONE OL
15.02.2021 - 11:48 | | AA

Peru'da bir aşı istifası daha! Dışişleri Bakanı koltuğunu kaybetti

Aşı programı başlamadan ilk dozu yaptıran Dışişleri Bakanı, istifasını Twitter hesabından duyurdu. Ülkede daha önce de Sağlık Bakanı görevini bırakmıştı.

Peru'da bir aşı istifası daha! Dışişleri Bakanı koltuğunu kaybetti

Peru Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programı başlamadan aşı yaptırdığı için görevinden ayrıldı.

Dışişleri Bakanı Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın farkındayım, bu yüzden aşının ikinci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.

SAĞLIK BAKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın Kovid-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi Kovid-19'a yakalandı, 43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.

Eyüpsultan'da spor salonu çöktü! İşte felaketin boyutu...Eyüpsultan'da dün akşam saatlerinde bir lisenin kapalı spor salonun çatısı yoğun kar nedeniyle çökmüş, yaşanan olay sonrası 6 araç çatının altında kalmış, bir elektrik direği devrilmişti. Günün aydınlanmasıyla spor salonunda oluşan hasar ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

İranlı Marjan bulundu mu? Müge Anlı İranlı Marjan olayı son dakika

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteği...

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Antikor bağışıklığın tek garantisi mi?

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Kumar oynanan kıraathaneye baskın!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet