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22.04.2020 - 00:43 | | AA

Peru'da corona virüsten ölenlerin sayısı 484'e çıktı

Güney Amerika ülkesi Peru'da yeni tip corona virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 484'e yükseldi.

Peru'da corona virüsten ölenlerin sayısı 484'e çıktı

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 39 artarak 484'e, vaka sayısı ise 1512 artarak 17 bin 837'ye ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 6 bin 982'ye yükseldi.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, dün basına yaptığı açıklamada, ülkede devam eden karantina tedbirlerinin devamı ya da kaldırılmasına ilişkin bu haftanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Mücadelemize devam edeceğiz. Başından beri bunun kolay bir iş olmadığını biliyorduk." ifadesini kullanmıştı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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