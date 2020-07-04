Peru'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle 181 kişi öldü

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 10 bin 226'ya yükseldi.
Vaka sayısının 3 bin 595 artarak, 295 bin 599'a çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 185 bin 852 kişi olarak kayda geçti.
Peru'daki ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta açıklanmış, virüse bağlı ilk ölüm 20 Mart'ta yaşanmıştı.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.