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01.06.2020 - 15:06 | | İHA

Peskov: "Orada olup biten ABD'nin içişleridir, hiçbir zaman karışmadık"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ABD'de devam eden protestolara yönelik yaptığı açıklamada, "Orada olup biten her şey ABD'nin içişleridir. Hiçbir zaman karışmadık. Şimdi de karışma hazırlığı içinde değiliz" dedi.

Peskov: "Orada olup biten ABD'nin içişleridir, hiçbir zaman karışmadık"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, ülke genelinde yapılan protestolarla ilgili Rusya'yı işaret ederek, "ABD'de yaşananlar Rusya taktiklerini andırıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu açıklamaya Rusya’dan yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'deki protestolarla ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Bu konuda ima edilen şeyler tabii ki de yanlış ve gerçeği yansıtmayan ifadeler. Üstelik bu imalar Washington'ın resmi açıklaması da değildir. Biz çok dikkatli bir şekilde ABD'de olanları takip ediyoruz. Orada olup biten her şey ABD'nin içişleridir. Hiçbir zaman karışmadık. Şimdi de karışma hazırlığı içinde değiliz" şeklinde konuştu.

Rusya'da uygulanan korona virüs tedbirleri kapsamında sınırların yabancı ülke vatandaşlarına kapalı olması hususuna da değinen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Yabancılar için ne zaman açılacağına dair bir karar henüz alınmış değil. Bu nedenle bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak ne olursa olsun sınırların kapalı olması, yabancı üst düzey delegelerin ülkeye gelişlerini kapsamıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Corona Virüs Enfeksiyonunu Önleme ve Mücadele Merkezi tarafından açıklanan son verilere göre, ülke genelinde vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 35 artarak 414 bin 878'e, can kaybı sayısı ise 162 artarak 4 bin 855'e yükseldi.

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