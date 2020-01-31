Plan İsrail’de de tepki çekiyor...

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Ortadoğu barış planı tüm dünyada olduğu gibi İsrail içinde de tepki topladı. Özellikle muhalif kanadın sert biçimde eleştirdiği plan gerçekçi bulunmazken, Filistin’in haklarının hiçe sayıldığı konusunda birleşildi. İsrail ve Filistinli uzmanlar, Trump’ın açıkladığı barış planının bölgeye barış getirmeyeceğini dile getirdi. “Times of Israel” gazetesinde David Horovitz’in kaleme aldığı makalede, Trump’ın barış planının 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılan Netanyahu’ya yaradığı belirtildi. Horovitz, “Trump’ın planı barış getirmeyecek, Netanyahu’ya yardımı olacak, iki devleti riske atacak” başlıklı makalesinde, tam da İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in hakkındaki iddianameyi mahkemeye gönderdiği gün ABD Başkanı’nın Netanyahu’ya “en büyük zaferini” verdiğine vurgu yaptı. Trump’ın planında İsrail’in birçok, Netanyahu’nun ise tüm isteklerine yer verdiğinin altını çizen Horovitz, “Trump’ın planı Filistin-İsrail barışını sağlama hedefine ulaşamayacak ama kısa vadede de olsa Netanyahu için büyük bir başarı olacağını gösteriyor” ifadesini kullandı.

‘Savaşa davetiye’

İsrail’in önde gelen gazetelerinden “Haaretz” ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın eksi danışmanlarından Dianna Buttu’nun görüşlerine yer verdi. Buttu, “Trump’ın Ortadoğu planı barışa değil savaşa davetiye” başlıklı makalesinde, ABD Başkanı’nın planının Filistin halkının İsrail’in boyunduruğu altında ezilmesini güçlendireceğini belirtti. İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy de, yine Haaretz gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Trump’ın sözde barış planının tehlikelerine dikkati çekti. “Trump üçüncü Nekbe’yi (Büyük Felaket) açıkladı” başlıklı makalede Levy, sözde barış planıyla Filistinlilerin bir kenara fırlatılarak kendi kaderlerine terk edildiğini dile getirdi.

Planın mimarlarının ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump’ın eski Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt olduğunu vurgulayan Levy, “Sözde adil ve tarafsız olan arabuluculardan adaletli bir anlaşma çıkacağını düşünmek imkansız” dedi. Levy, barış planına karşı çıkılması çağrısı yaptığı makalesinde, “Plan hayata geçerse bu hem fiziki hem de ulus olarak Filistinlilerin sonu olur” ifadesini kullandı. Öte yandan ABD’de Siyonizm karşıtı Ortodoks Yahudileri de, Trump’ın planına tepki gösterdi.

Filistinlilerin öfkesi sürüyor

Filistinlilerin, ABD’nin hazırladığı sözde barış planına tepkileri sürüyor. Planı protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere İsrail askerleri tarafından müdahalede bulunulurken, 7 kişinin, göz yaşartıcı gaz bombasından etkilendiği, bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

‘İlhak’a onay çıkmadı

İsrail’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu barış planını açıklamasından sonra Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimleri “ilhak” etmek için harekete geçmesi ABD’de rahatsızlık yarattı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump’ın barış planını açıklamasının ardından, Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin “ilhakını” pazar günkü İsrail kabinesinin oyuna sunacağını açıklamış, ancak oylama ertelenmişti.

Trump’ın planının mimarlarından Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner, şu anda böyle bir hareketin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini ifade etti ve “Umut, seçim sonrasına kadar bekleyecekleri yönünde” dedi. Kushner, “İsrail yönetimi, yerleşim birimlerini seçimlerden önce ilhak ederse ABD bunu destekler mi?” sorusu üzerine de, “Hayır, onlarla haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması için anlaştık” dedi.

Eski başkan Barack Obama yönetiminde danışman olan Dennis Ross da, İsrail’in ilhak adımını atması durumunda sürecin başlamadan biteceği uyarısı yapıldı.