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06.02.2020 - 00:10 | | AA

Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmesinde, Arnavutluk'un Avrupa Birliğine (AB) tam üyeliğine verdikleri desteğin bir kez daha altını çizdi.

Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliğine verdikleri desteği yineledi

 

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ile Rama'nın Washington'da bir araya geldiğini ve görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

Görüşmede Pompeo, Arnavutluk'un AB'ye tam üyeliği sürecine güçlü şekilde destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Pompeo ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 2020 dönem başkanlığını alan Arnavutluk'un bu görevine ilişkin öncelikleri de Başbakan Rama ile görüştü.

Arnavutluk'un NATO yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki çabalarını da öven Pompeo, diğer bölgesel konularda da Arnavutluk ile yakın çalıştıklarının altını çizdi.

AB'ye tam üye olmayı bekleyen Arnavutluk ile ilgili süreç devam ederken son olarak Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Arnavutluk'un AB'ye üyelik sürecinin başlatılması gerektiğini ifade etmişti.

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