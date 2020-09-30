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30.09.2020 - 07:05 | | AA

Pompeo, Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, 4-8 Kasım tarihlerinde Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Pompeo, Japonya, Moğolistan ve Güney Kore'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından, Pompeo'nun yapacağı ziyaretlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Pompeo'nun, 6 Ekim'de Japonya'nın başkenti Tokyo'ya giderek Çin'e karşı geliştirilen ABD, Hindistan, Japonya ve Avustralya ittifakı (Quad) kapsamında görüşmeler yapacağı ve Japon yetkililer ile ortak sorunları ele alacağı belirtildi.

 7 Ekim'de Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'a gideceği kaydedilen Pompeo'nun, 7-8 Ekim'de ise Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Kore yetkilileri ile bir araya geleceği belirtildi.

 

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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