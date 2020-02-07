Pompeo ve Guaido Beyaz Saray'da 'Venezuela'yı görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Guaido arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Guaido'nun Washington'daki temaslarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, ikilinin demokratik aktörler ve uluslararası ortakların desteğiyle özgür ve adil bir Başkanlık ve Ulusal Meclis seçimlerini denetlemekten sorumlu bir geçiş hükümeti kurulması konusunu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo ve Geçici Başkan Guaido, Venezuela halkının yıllardır talep ettiği Maduro diktatörlüğünün sona erdirilmesi, demokrasi, ekonomik huzur ve Venezuela halkının onurunun onarılması konusunda verilen mücadelenin arttırılması noktasında da mutabık kaldılar." ifadesine yer verildi.

Guaido yasağa rağmen yurt dışında

ABD'nin desteklediği Guaido, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) koyduğu yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta Kolombiya'ya geçmiş, bu ülkenin başkenti Bogota'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılmıştı.

Etkinlikte ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Guaido, daha sonra Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen zirvesine katılmak ve farklı temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya gitmişti.