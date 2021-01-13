MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Pompeo: Venezuela'ya giden İran tankerlerine el konulması 'İlahi Adalet'
ABONE OL
13.01.2021 - 16:29 | | AA

Pompeo: Venezuela'ya giden İran tankerlerine el konulması 'İlahi Adalet'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'ya giderken ele geçirilen tanker gemilerindeki yakıttan sağlanan gelirin, devlet destekli terör mağdurlarına verildiğini bildirdi.

Pompeo: Venezuela'ya giden İran tankerlerine el konulması 'İlahi Adalet'

Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD, Ağustos 2020'de İran'dan Venezuela'ya yakıt taşıyan tanker gemilerine el koydu. Satıştan elde edilen 40 milyon dolardan fazla para Maduro, IRGC (İran İslam Devrim Muhafızları Birliği) ve terör temsilcileri yerine 'Devlet Destekli Terörizm Fonu Mağdurları'mıza aktarıldı. #İlahiAdalet." ifadesini kullandı.

Pompeo paylaşımında, ABD'nin 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesini aldığını anımsattı.

Venezuelalı mevkidaşından Pompeo'ya tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin Pompeo'nun bu "suç faaliyeti" nedeniyle er ya da geç adaletle yüzleşeceğini ifade etti.

Arreaza, paylaşımında Pompeo'ya Beyaz Saray'daki günlerinin sayılı olduğunu hatırlattı.

İran yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt göndermişti

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin itirazlarına rağmen İran'ın Nisan 2020'de yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt taşıyan 5 tankeri Venezuela'ya gönderdiği belirtilmişti.

ABD, İran'dan Venezuela'ya gönderilen petrolü taşıyan tanker gemilerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığından Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, ABD tarafından "terör örgütü" ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği tespit edilen petrolü taşıyan tanker gemilerine el konulduğunu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği belirtilmişti.

"Luna", "Pandi", "Bering" ve "Bella" adlı tankerlere, "İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 hedefini açıkladı: 'Çoğunluk olacağız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas İl Kongrelerine video konferansla katıldı. '2023'te tekrar kazanacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hem Cumhurbaşkanlığı hem TBMM'de çoğunluk olacağız' açıklamasını yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son 2 gün! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Son 2 gün! HES kodu zorunluluğu kuyrukları uzattı

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet