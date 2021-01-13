Pompeo: Venezuela'ya giden İran tankerlerine el konulması 'İlahi Adalet'

Bakan Pompeo, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD, Ağustos 2020'de İran'dan Venezuela'ya yakıt taşıyan tanker gemilerine el koydu. Satıştan elde edilen 40 milyon dolardan fazla para Maduro, IRGC (İran İslam Devrim Muhafızları Birliği) ve terör temsilcileri yerine 'Devlet Destekli Terörizm Fonu Mağdurları'mıza aktarıldı. #İlahiAdalet." ifadesini kullandı.

Pompeo paylaşımında, ABD'nin 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesini aldığını anımsattı.

Venezuelalı mevkidaşından Pompeo'ya tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin Pompeo'nun bu "suç faaliyeti" nedeniyle er ya da geç adaletle yüzleşeceğini ifade etti.

Arreaza, paylaşımında Pompeo'ya Beyaz Saray'daki günlerinin sayılı olduğunu hatırlattı.

İran yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt göndermişti

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemişti.

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'nin itirazlarına rağmen İran'ın Nisan 2020'de yaklaşık 1,5 milyon varil akaryakıt taşıyan 5 tankeri Venezuela'ya gönderdiği belirtilmişti.

ABD, İran'dan Venezuela'ya gönderilen petrolü taşıyan tanker gemilerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanlığından Ağustos 2020'de yapılan açıklamada, ABD tarafından "terör örgütü" ilan edilen İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Venezuela'ya gönderdiği tespit edilen petrolü taşıyan tanker gemilerine el konulduğunu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği belirtilmişti.

"Luna", "Pandi", "Bering" ve "Bella" adlı tankerlere, "İran'dan Venezuela'ya petrol taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu bildirilmişti.