Protestocular dünyanın en zengin kişisi Bezos'un evinin önüne giyotin kurdu

ABD basınında çıkan haberlere göre, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Bezos'un başkent Washington'daki evinin önüne pazar günü konulan giyotinin yanında "Yoksul topluluklarımızı destekle, zenginlerimizi değil" yazılı döviz yer aldı.

Protesto alanında çekilen görüntülerde bir kişi "Tehdit edildiklerinde ve sesimiz duyulmadığında, bıçaklar ortaya çıkar" sloganı atarken görüldü.

ABD basının aktardığına göre eylem, Chris Smalls adlı Amazon çalışanının, şirketin New York'taki deposundaki koronvirüs salgını kaynaklı güvenlik önlemlerinin yetersizliğine karşı iş durdurma eylemi organize ettiği için işinden kovulması nedeniyle yapıldı.

Amazon ise yaptığı açıklamada Smalls'un "fiziksel mefafelenme kurallarını ihlal ettiğini ve diğer çalışanları riske attığı" için kovulduğunu söyledi.

Dailymail gazetesi eylemcilerin ayrıca Amazon'u polise halkı gözetlemekte yardım etmekle ve "çalışanlarına kötü davranmakla" da suçladığını yazdı.

Göstericiler, Bezos'un evinin önünde açıklama yaptıktan birkaç saat sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Bezos, Washingnton'da 4 yıl önce 23 milyon dolara (yaklaşık 153 milyon TL) aldığı evinin yanı sıra New York'taki mülklerinde de zaman geçiriyor. Forbes dergisine göre Bezos'un serveti 138 milyar dolar (yaklaşık 1 trilyon TL) civarında.

Giyotinin tarihi ortaçağa dayansa da 1789 Fransız Devrimi ile beraber büyük bir üne kavuştu. Devrimin ardından birçok zengin aristokrat ve yöneticinin kafası giyotinle kesilmişti.