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18.01.2021 - 22:03 | | milliyet.com.tr

Rapor açıklandı! Çin bir kez daha zor durumda...

Eski Yeni Zelanda başbakanı Helen Clark ve eski Liberya cumhurbaşkanı Ellen Johnson liderliğindeki bağımsız DSÖ heyeti, Kovid-19'un küresel çapta nasıl ele alındığına dair ara raporunu sundu. Raporda Çin devletiyle ilgili eleştirel ifadeler dikkat çekti.

Rapor açıklandı! Çin bir kez daha zor durumda...

Virüsün ilk görülmeye başlandığında daha hızlı hareket etmne potansiyelinin olduğu belirtildiği raporda, "Ocak ayında Çin'de yerel ve merkezi yönetimlerin daha sert ve hızlı tedbirler almış olması gerektiği açıkça görülüyor. Vakaların ilk görüldüğü yerde bu önlemler hızlıca alınmalıydı ancak bu uyarıyı birçok ülke dikkate almadı" denildi.

Rapor şöyle devam etti: "DSÖ Acil Durum Komitesinin bir araya gelmek için Ocak'ın 3'üncü haftasını neden beklediğini anlayamadık. Aynı şekilde, pandemi ilan edilmesi için de neden 30 Ocak'a kadar beklendiği belli değil.

"Konunun ağırlığı düşünüldüğünde bunun uluslararası bir salgın (pandemi) olduğu 11 Mart'tan önce ilan edilmeliydi."

"Küresel pandemik uyarı sistemi bu amaca uygun değil", ekliyor: "Dünya Sağlık Örgütü işi yapmak için yeterli güce sahip değil".

Milli Savunma Bakanı Akar, Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı El Ganimi ile görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin, bölgedeki istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önem taşıdığını, iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemde çok daha ileri seviyelere ulaşacağına inandığını belirtti.
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