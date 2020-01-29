Resmen duyurdular! Çin'e tüm uçuşlar durduruldu

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.

KANADA DA İPTAL ETTİ

Çin’de başlayarak yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uçak seferlerini iptal eden havayolu şirketlerine Kanada Havayolları Air Canada da katıldı.

Air Canada’dan yapılan açıklamada, "Air Canada'nın Kanada'dan kalkan son uçuşları bugün ve dönüş uçuşları yarın 30 Ocak 2020'de Pekin ve Şanghay'dan gerçekleşecek. Etkilenen müşteriler bilgilendirilecek ve varsa diğer taşıyıcılarla seyahat etme veya tam bir geri ödeme de dahil olmak üzere seçenekler sunulacak. Bu durumdan dolayı müşterilerimizin seyahat planlarındaki ciddi aksaklıklar nedeniyle özür dileriz." denildi.

Air Canada Çin'e, Toronto, Vancouver ve Montreal'den haftada 33 uçuş gerçekleştiriyor. Şirketin açıklamasında Pekin ve Şanghay'a tüm uçuşların 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulacağı, sonrasında ise kararın güncelleneceği bildirildi.

Hindistan'da iki hava yolu şirketinden Çin'e yapılacak uçuşları askıya alma kararı

Hindistan'da Air India ve Indigo hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle, Çin’e düzenlenen bazı hatlardaki uçuşlarını askıya aldı.

Air India şirketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 31 Ocak ile 14 Şubat arasında Mumbai, Yeni Delhi, Şangay uçuşlarının iptal edildiği, Yeni Delhi ile Hong Kong arasındaki haftalık sefer sayısının azaltılacağı belirtildi.

Hint basınındaki haberlere göre, şirket yetkilileri, Çin ve bölgedeki diğer ülkelere yapılan seferlerde, tüm uçuş mürettebatından N95 maskelerini takmalarını istedi.

Indigo şirketi ise 1-20 Şubat'ta Yeni Delhi ile Çengdu, 1 Şubat'tan itibaren de Bangalore ile Hong Kong uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

Air France Vuhan'a uçuşları durdurdu

Öte yandan, Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının etkili olduğu Vuhan'a uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Paris'ten Pekin ve Şangay'a yapılacak sefer sayısının da azaltıldığı bildirildi.

Hava yolu şirketlerinden Çin seferlerine düzenleme

Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle çeşitli hava yolu şirketleri Çin'e yapılacak uçuşları askıya almıştı.

İngiliz hava yolları British Airways'ten (BA), yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karasıyla karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık." ifadesi kullanılmıştı.

Endonezya'daki Lion Air şirketinin sözcüsü Danang Mandala Prihantor da yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Endonezya'nın Denpasar, Manado, Surabaya, Cakarta ve Batam kentlerinden Çin'deki 15 havalimanına yapılacak 50'den fazla uçuşun iptal edildiğini bildirmişti.

Güney Kore'nin Seoul Air şirketi de Çin ana karasında Cangciacie ve Linyi kentlerine yapılan uçuşları askıya aldığını açıklamıştı.

Finlandiya hava yolları Finnair, merkezi Hong Kong'da bulunan Cathay Pacific ve Singapor şirketi Jetstar Asia, Çin ana karasına sefer sayılarını azaltacağını duyurmuştu.

Rusya koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tren seferlerini sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Golikova, düzenlediği basın toplantısında, "31 Ocak gece 12.00'den itibaren tren seferlerini sınırlandırıyoruz. Trenler, Moskova-Pekin ve Pekin-Moskova güzergahında hareket edecek." dedi.

Yahudi Özerk Bölgesi'nin yanı sıra Amur, Habarovsk, Primorsk, Transbaykal bölgelerindeki Çin ile sınır kapılarının kapatıldığını hatırlatan Golikova, bu kapıları kapalı tutma süresini uzattıklarını ifade etti.

Rus Ural Havayolları, daha önce yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Rusya'nın Ekaterinburg ve Tümen kentlerinden Çin'in turistik merkezlerinden biri olan Hainan adasına uçak seferlerini durdurma kararı almıştı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.