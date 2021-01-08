Rezalet! Ülke birbirine girerken Trump ailesi...

Donald Trump Jr tarafından çekilen görüntüde babası, kız kardeşi Ivanka, erkek kardeşi Eric, kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle, genelkurmay başkanı Mark Meadows ve diğer pek çok kişi, Save America Yürüyüşü sokaklarda başlarken bir çadırda onları izlerken görülüyorlar

Donald Jr,'ın çektiği görüntülerde, kız arkadaşı Kimberly parti atmosferinde dans ederken, Trump destekçilerinin Başkan için "savaşmaya" çağırdığı duyuluyor.

Başkan Trump görünüşe göre Amerika'yı Yeniden Harika Yap şapkası tutuyor ancak çoğu kişi, Kongre Binası'ndaki kaosun ortaya çıkmasından hemen önce tüyler ürpertici konuşmasını yapmaya hazırlanırken ilk olarak boks eldivenleri giydiğini düşündü.

Görüntüler, sosyal medyada viral hale geldi ve insanlar, ortaya çıkan şiddetin hemen öncesinde Trump'ın nasıl "zevkle dans ettiğini" ve "neşeyle dans ettiğini" vurguladılar.

Trump, sonuçları onaylamak için Kongre'nin ortak oturumu öncesinde, destekçilerine 2020 başkanlık seçimlerinde "asla pes etmeyeceğini" ve "asla teslim olmayacağını" söyledi.

Trump yanlısı protestocular Kongre binasına baskın düzenleyerek binanın kapatılmasına neden olunca miting süreci kesintiye uğradı.

Olaylar sonucunda 5 kişi öldü ve onlarca kişi tutuklandı.