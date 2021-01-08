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08.01.2021 - 19:58 | | milliyet.com.tr

Rezalet! Ülke birbirine girerken Trump ailesi...

ABD'nin başkenti Washington DC'de şiddet patlak vermeden ve destekçileri Kongre Binası'na saldırmadan kısa bir süre önce Başkan Trump ve ailesinin kutlama havasındaki görüntüleri ortaya çıktı. Ülke yangın yerine dönmüşken eğlenen Trump ailesinin görüntüleri infial yarattı.

Rezalet! Ülke birbirine girerken Trump ailesi...

Donald Trump Jr tarafından çekilen görüntüde babası, kız kardeşi Ivanka, erkek kardeşi Eric, kız arkadaşı Kimberly Guilfoyle, genelkurmay başkanı Mark Meadows ve diğer pek çok kişi, Save America Yürüyüşü sokaklarda başlarken bir çadırda onları izlerken görülüyorlar

Donald Jr,'ın çektiği görüntülerde, kız arkadaşı Kimberly parti atmosferinde dans ederken, Trump destekçilerinin Başkan için "savaşmaya" çağırdığı duyuluyor.

Başkan Trump görünüşe göre Amerika'yı Yeniden Harika Yap şapkası tutuyor ancak çoğu kişi, Kongre Binası'ndaki kaosun ortaya çıkmasından hemen önce tüyler ürpertici konuşmasını yapmaya hazırlanırken ilk olarak boks eldivenleri giydiğini düşündü.

Rezalet Ülke birbirine girerken Trump ailesi...

Görüntüler, sosyal medyada viral hale geldi ve insanlar, ortaya çıkan şiddetin hemen öncesinde Trump'ın nasıl "zevkle dans ettiğini" ve "neşeyle dans ettiğini" vurguladılar.

Trump, sonuçları onaylamak için Kongre'nin ortak oturumu öncesinde, destekçilerine 2020 başkanlık seçimlerinde "asla pes etmeyeceğini" ve "asla teslim olmayacağını" söyledi.

Trump yanlısı protestocular Kongre binasına baskın düzenleyerek binanın kapatılmasına neden olunca miting süreci kesintiye uğradı.

Olaylar sonucunda 5 kişi öldü ve onlarca kişi tutuklandı.

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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