Ruhani: ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesiyle çıkan olaylara ilişkin, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi." dedi.

İran devlet televizyonuna göre, ülke genelinde bazı projelerin açılış törenine video konferans yöntemiyle katılan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD’nin başkenti Washington’da Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesini değerlendirdi.

Ruhani, "Dün gece ve bugün ABD'de gördüklerimiz, Batı demokrasisinin ne kadar zayıf ve başarısız olduğunu ve güçlü bir temeli olmadığını gösterdi. Bu ülkelerde bilim ve teknoloji ilerlemesine rağmen popülizmin pek çok zemini olduğunu gördük." dedi.

Olayları kışkırtmakla suçlanan ABD Başkanı Trump'ın görevi süresince ülkesine ve dünyaya büyük zarar verdiğini ifade eden Ruhani, "Popülist bir insanın 4 yılda ülkesinin başına ne belalar açtığını, ülkesinin onurunu ayaklar altına aldığını ve bu kişinin bölgemize; Filistin, Suriye ve Yemen'e ne darbeler vurduğunu gördük." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki hafta sonra Beyaz Saray'da göreve gelecek kişiler (bu zararları) telafi etmeli ve büyük bir ulus olan Amerikan halkını gerçek konumuna döndürmelidir. Onlar (Biden yönetimi), uluslararası toplumun sahip olması gereken şartlara, yani akıl ve hukuka geri dönmelidir." ifadelerini kullandı.

TRUMP TARAFTARLARININ KONGRE BİNASINA GİRMESİ



Seçimleri kaybettiğini kabul etmeyen ABD Başkanı Trump'ın çağrısı üzerine toplanan binlerce gösterici, Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürümüş ve Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senato'ya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.