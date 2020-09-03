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03.09.2020 - 15:48 | | AA

Ruhani: Beyaz Saray'ın tüm komploları yüzde yüz başarısızlığa uğradı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Tahran'a karşı yürüttüğü "plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını" söyledi.

Ruhani: Beyaz Saray'ın tüm komploları yüzde yüz başarısızlığa uğradı

İran'ın Kirmanşah, Doğu Azerbaycan ve Erdebil eyaletlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen elektrik, baraj ve güneş enerjisi projelerinin açılış törenlerinde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'a uygulanan yaptırımlara rağmen hayata geçirilen projelerin "direnişin bir göstergesi" olduğunu savunan Ruhani, "Beyaz Saray'ın İran'ı teslim almak için uyguladığı tüm plan ve komploların yüzde yüz başarısızlığa uğradığını kesin bir şekilde dünyaya ilan edebiliriz. Beyaz Saray'ın planları ve komploları büyük bir stratejik hataydı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD yaptırımlarının halkın üzerinde baskı oluşturduğunu fakat "ilerleme yolundan alıkoyamadığını" savundu.

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