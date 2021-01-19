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19.01.2021 - 18:50 | | AA

Ruhani: Trump'ın sınırlamaları olmasaydı aşılamaya erken başlayabilirdik

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı kısıtlamalar olmasa ülkesinin aşılama programına daha erken başlayabileceğini söyledi.

Ruhani: Trump'ın sınırlamaları olmasaydı aşılamaya erken başlayabilirdik

 

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Komite Başkanları ile yaptığı toplantıda, ülkedeki salgın süreci ve aşılama planlarına ilişkin bilgi verdi. 

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının aşı alımını geciktirdiğini belirten Ruhani, "Yaptırımlar, engeller ve aşının satın alınmasıyla ilgili terörist Trump yönetiminin sınırlamaları olmasaydı kesinlikle aşılamaya çok daha erken başlayabilirdik. Bu Amerikalıların İran halkına karşı işlediği bir cinayettir." ifadelerini kullandı. 

Engellere ve sınırlamalara rağmen aşının satın alınmasıyla ilgili adımların atıldığını kaydeden Ruhani, Sağlık Bakanlığının onay verdiği aşıların ilk partisinin gelecek haftalarda ülkeye ulaşacağını ve aşılamanın hazırlanan programa göre başlayacağını söyledi. 

Ülkede salgının 4. dalgasının başlama riskine karşı gerekli tüm önlemlerin alınması talimatı veren Ruhani, kurallara uymayanlar ile yasakları ihlal edenler hakkında yasal işlemlerin süratle başlatılması gerektiğini ifade etti. 

Ruhani, sözlerini şöyle tamamladı: "Koronavirüsün 4. dalgası çok tehlikeli olabilir ve bunun önünün alınması çok önemlidir. Tüm kurullar koordine içinde hareket ederse geride kalan 3 dalgada olduğu gibi 4. dalgayı da kontrol altına alabiliriz."

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