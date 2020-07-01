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01.07.2020 - 11:23 | | AA

Ruhani'den ABD'ye 'nükleer anlaşma' tehdidi!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak istemesi halinde buna karşı kesin adımlar atacaklarını söyledi.

Ruhani'den ABD'ye 'nükleer anlaşma' tehdidi!

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası, gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'yi nükleer anlaşmayla ilgili yeni adımlar atmaması konusunda uyaran Ruhani, şunları kaydetti:

"ABD şimdiye kadar nükleer anlaşmaya ekonomik darbe vurdu. Biz de bazı taahhütlerimizi askıya aldık ve tahammül ettik. ABD nükleer anlaşmaya siyasi darbe vurmak isterse İran buna tahammül etmez ve buna karşı kesin adımlar atar."

"DÜNKÜ BMGK TOPLANTISI ABD İÇİN YENİ BİR YENİLGİYDİ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İran konulu dün akşamki toplantısının ABD için siyasi yenilgi olduğunu savunan Ruhani, "ABD'liler ekonomik olarak kazanç elde ettiklerini ve İran'ı baskı altında tuttuklarını düşünebilirler ancak hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan defalarca yenilgiye uğradılar. Dünkü toplantı da ABD için yeni bir yenilgiydi." ifadelerini kullandı.

ABD dışındaki BMGK üyesi 14 ülkenin nükleer anlaşmayı desteklediğini aktaran Ruhani, "Nükleer anlaşmanın tarafları şimdi 4+1, bunlar taahhütlerine uymaya hazır olduğu an biz de zaman kaybetmeden taahhütlerimize döneriz. Bu ülkeler yarın taahhütlerine uyarsa biz de hemen yarın uymaya başlarız." diye konuştu.

Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye konulu Üçlü Zirve'nin İran'ın ev sahipliğinde Tahran ya da başka bir şehirde yapılmasının planlandığını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle video konferans yöntemiyle yapacaklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı, "Nükleer anlaşma sonrası bölge ülkeleriyle de iyi anlaşmalar yaptık. Bunlardan biri de İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye ile ilgili yapılan anlaşmaydı." dedi.

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