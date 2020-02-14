Rum lider, tatil için Suudi Şeyhinin özel jetini kullanmış

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ailesiyle gittiği Seyşeller tatilinde Suudi Şeyhi Abdurrahman Halid Salen bin Mahfuz'un özel jetini kullandığı için özür diledi.

Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Anastasiadis'in dün Rum Meclisi Denetleme Komitesinin oturumuna yazılı açıklama gönderdiği ve 2018'de sadece ailesiyle gittiği Şeyseller Cumhuriyeti tatilinde Suudi şeyhinin özel jetini ücretsiz kullandığı için özür diledi.

Anastasiadis, tatile giderken Suudi şeyhinin jetini kullanmasının siyasi etiğe aykırı olduğunu kabul ederek, "Uçağı kullanmaktan kaçınabilirdim." ifadesini kullandı. Rum lider, uçağı "dostane jest" çerçevesinde kullandığını belirtti.

Öte yandan Anastasiadis, açıklamasında jetini kullandığı Şeyh Mahfuz ile ailesinden 18 kişinin "Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığı almasıyla ilgili aleyhinde yapılan suçlamaları reddetti. Anastasiadis, bu kişilerin "Kıbrıs Yatırım Programı" vasıtasıyla vatandaşlık aldığını ifade etti.

Haberde, Anastasiadis'in hatasını kabul etmesiyle konunun kapanmayacağını ve bazı milletvekillerinin, Hermes Airports şirketinden Suudi Şeyhinin uçağıyla Seyşeller'e seyahat eden yolcu listesini ve uçuş tarihini meclise sunmasını talep ettiği belirtildi.

Rum Alithia gazetesinin haberine göre ise Rum siyasi partiler, Anastasiadis'i, Suudi Şeyhin özel jetini kullanmasıyla ilgili "yarım ağızla özür dilediği" konusunda eleştirdi.

Rum siyasi partiler, Anastasiadis'in siyasi ve etik açıdan zor durumda kaldığını ve esasen bu durumu ne tam olarak kabul ettiğini ne de tam anlamıyla özür dilediğini savundu.