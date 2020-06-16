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16.06.2020 - 16:37 | | DHA

Rus jetleri, ABD bombardıman uçağının önünü kesti

Baltık Denizi'ndeki tehlikeli yakınlaşma anbean görüntülendi, Rus SU-27 jetleri Amerikan B-52H savaş uçağına yaklaştı.

Rus jetleri, ABD bombardıman uçağının önünü kesti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus SU-27 tipi savaş uçaklarının Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağını engellendiğini duyurdu.

Resmi açıklamaya göre, Rus savaş uçakları Baltık Denizi üzerinde Rus sınırına yaklaşmakta olan Amerikan B-52H bombardıman uçağınının önünü kesti.

Rusya Savunma Bakanlığı o anları sosyal medyada hesabından yayınladı. Görüntülerde tespit edilen Amerikan bombardıman uçağı ve birkaç yabancı keşif uçağının Rus sınırına yaklaşmasına karşılık, SU-27 tipi uçakların kalkış yaparak Amerikan uçağını takibe başladığı anlar yer alıyor.

Dünyaca ünlü plajda atlı jandarmalar göreve başladıMuğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde atlı jandarma timi göreve başladı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle gelen ve Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, mavi bayraklı Sarıgerme sahilinde devriye gezerek hem güvenliği sağlıyor hem de plajlarda renkli görüntüler oluşturuyor.
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