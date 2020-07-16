Ruslar muhalif hedefleri vurdu

İdlib’de Türk-Rus ortak devriyesi sırasında intikal güzergâhında gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonrasında Rusya, İdlib, Lazkiye ve Ariha bölgesinde muhalif hedeflere yoğun hava saldırısı başlattı. Rejimin karadan topçu atışları ile desteklediği saldırılar İdlib’in güneyinde radikal İslami grupların etkili olduğu noktalara yönelik gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de (TSK) etkin önlemler almaya başladığı ve bölgeye takviye güç sevk edildiği bildirildi. İdlib kaynaklı internet siteleri, 3 Rus askeri polisinin yaralandığı saldırıyı ise bugüne kadar adı duyulmayan, “Ketaibu Hattab Şişani” adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.

Bombardıman sürdü

Rusya’nın saldırıyı gerekçe göstererek İdlib bölgesine yönelik önceki gün başlattığı kapsamlı hava harekâtına, rejim de karadan top ve füze atışları ile destek veriyor. Hava saldırıları dün de sürerken, İdlib, Lazkiye ve Ariha bölgesinde muhalif hedefler gün boyu bombalandı. Saldırılar kapsamında Rus savaş uçaklarının bölgede 25 noktayı vurduğu bildirildi.

Saldırılar İdlib’in güneyinde yer alan Cebel el Zaviya, Kansafra ve Cebel el Ekrad kasabalarında etkili oldu. Saldırılar radikal İslami grupların etkili olduğu noktalara yönelik gerçekleştirilirken, Suriye İnsan hakları Gözlem Evi (SHOR), Cebel Zaviye bölgesindeki Binin köyü çevresine yönelik saldırıda biri çocuk iki sivilin yaşamını yitirdiğini, bölgede beş sivilin ise yaralandığını bildirdi.

Bölgede bombalı saldırı gerçekleştiren grupları etkisiz hale getirmeye yönelik TSK’nın da etkin önlemler aldığı, bu kapsamda bölgeye yeni takviye güçler sevk edildiği bildirildi. Dün gece Keferlusin sınır kapısından İdlib bölgesine geçen takviye güçler arasında, bölgede olası saldırıları önlemeye yönelik teknik ekibin yanı sıra iş makinaları, zırhlı araçlar, beton bloklar ve lojistik ekipman yüklü kamyonlar olduğu belirtildi. Takviye güçlerin, İdlib’in güneyinde yer alan gözlem noktalarına konuşlandığı öğrenildi.