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14.08.2020 - 14:39 | | AA

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış

Avustralyalı ünlü Aktör Russel Crowe, Beyrut'taki patlamada zarar gören mütevazi ancak ünlü lokanta "Le Chef"in kurtarılması için düzenlenen bağış kampanyasına yardımda bulundu.

Russel Crowe'dan Beyrut'un sembol lokantasının yeniden açılması için bağış

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, başkentte kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde büyük hasara yol açtı.

Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.

Aktör Russel Crowe, internette restoranın kurtarılması ve yeniden açılması için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunduğunu sosyal medya hesabından doğruladı.

Crowe, 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü şef, yemek yazarı, televizyon programcısı Anthony Bourdain'in anısına bu bağışı yaptığını, "Hayatta olsaydı aynısını yapardı." ifadeleriyle duyurdu. Crowe, işletmeye geçmiş olsun dileklerini ve kısa zamanda eski günlerine kavuşma temennisini iletti.

Amerikalı Bourdain, 2018 yılında Le Chef'i ziyareti sonrasında "dolambaçsız, ev yemeği şeklindeki klasik tabaklarıyla efsanevi bir nokta" yorumunu yapmıştı.

Türk yemek yazarı Vedat Milor da Beyrut'a yaptığı gezi sırasında bu lokantayı ziyaret ederek yemeklerin tadına bakmıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Patlama sonucu 171 kişinin hayatını kaybettiği, 30-40 kişinin de kaybolduğu açıklanmıştı. Lübnanlı yetkililer, yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğünü duyurmuştu.

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