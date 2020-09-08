MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Hafter saflarına 1000 paralı asker gönderiyor
ABONE OL
08.09.2020 - 15:01 | | AA

Rusya, Hafter saflarına 1000 paralı asker gönderiyor

Suriye'den Libya'ya sevk edilecek paralı askerlere aylık 2000 dolar ödenecek. Anadolu Ajansı'na göre, Rusya'nın Suriye'den Hafter saflarına gönderdiği paralı savaşçı sayısı 5 bini buldu.

Rusya, Hafter saflarına 1000 paralı asker gönderiyor

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinden 1000 kişiyi, para karşılığında savaşmaları için Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarına göndermeye hazırlanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya, Libya'da da darbeci Hafter saflarını, Suriye'den yeni paralı savaşçılarla güçlendirmeye devam ediyor.

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçesinde, iş birliği yaptığı kişiler aracılığıyla, Libya'da para karşılığında savaştırmak üzere bir kez daha paralı asker toplamaya başladı.

Bu kapsamda Kamışlı'da Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yapılan başvurularda, yaşları 20-45 arasında 1000 kişiyle anlaşmaya varıldı.

Başvuruları kabul edilenler, Rusya tarafından hızlandırılmış eğitimlerin ardından bu ay içerisinde Libya'ya gönderilecek.

Kişi başı aylık 2000 dolar karşılığında Ruslarla anlaşan paralı savaşçılar, en az 5 ay boyunca Libya'da Hafter saflarında savaşacak.

Paralı savaşçıların maaşlarını karşılayan Rusya, mayıs ayında da Kamışlı'dan yaklaşık 300 paralı savaşçıyı, 3 aylığına Libya'ya sevk etmişti.

Rusya'nın, Suriye'de Esed rejimi kontrolündeki bölgelerden Hafter saflarına şu ana kadar gönderilen paralı savaşçı sayısı 5 bin civarında.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter saflarında ayrıca Rus paralı askerler, Sudan'dan getirilen "Cancavid" milisleri ve Çadlı silahlı isyancılar gibi çok sayıda yabancı savaşçı bulunuyor.

Marmara'da dev orkinos balığı yakalandıTekirdağ Çerkezköy Balık Pazarı’nda dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi. 2 metre 17 santim uzunluğunda 141 kilo olan balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Amerika'dan sonra Akdeniz için korkutan uyarı

Amerika'dan sonra Akdeniz için korkutan uyarı

Sıradaki Haber