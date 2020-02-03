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03.02.2020 - 23:58 | | İHA

Rusya'da skandal olay! 'Bu nasıl baba' diyeceksiniz

Rusya’da bir baba, çocuğunu internet ilanıyla 470 TL’ye satılığa çıkarınca gözaltına alındı.

Rusya'da skandal olay! 'Bu nasıl baba' diyeceksiniz

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde Viaçeslav isimli şahıs, internete çocuğunun satılık olduğu ilanını koydu. Baba, ilanda fotoğraflarını da paylaştığı 5 yaşındaki kızının adını Rus yapımı ‘Maşa ve Koca Ayı’ isimli çizgi filmdeki ‘Maşa’ karakterinden esinlenerek yazdı.

Baba kızına 5 bin ruble, yani 470 Türk lirası değer biçti. Kızını satın almak isteyenler ile şehrin merkezinde buluşabileceğini ve kızını parayı alıp teslim edebileceğini söyleyen babanın ilanı Rus siber polislerine takıldı. İlanı fark eden siber polisler yasal işlem başlattı. Ardından savcılık talimatıyla kızını satılığa çıkaran baba gözaltına alındı.

Bölge savcılığı babanın ‘insan ticareti’ suçundan yargılanacağını belirtirken, ilanı onaylayarak internet sitesinde yayınlanmasına sebep olan editörün de sorguya alındığı ifade edildi.

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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