Rusya'dan Hafter'e 310 paralı asker daha

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre Rusya, Libya hükümeti ve darbeci Hafter güçleri arasındaki anlaşmaya rağmen, Suriye’deki yerel iş birlikçileri aracılığıyla 2 ay önce Hafter için savaşçı toplamaya başladı.

Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayanların yaptığı başvurularda, yaşları 20-45 arasındaki kişilerle aylık 1000-1500 dolar ücretlerle anlaşmaya varıldı.

Paralı askerler, Libya'ya gönderilmeden önce Esed rejiminin istihbarat birimleri tarafından güvenlik soruşturmasına tabi tutuldu.

Soruşturmayı geçenlere Rusya'nın Lazkiye'deki üslerinde hızlandırılmış askeri eğitim verildi.

İlk etapta eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 310 paralı asker dün Lazkiye ilindeki Himayemim üssünden, askeri kargo uçağıyla Libya’ya gönderildi.

Rusya, en son 22 Ocak’ta Hafter için 300 paralı asker göndermişti.

Rusya, rejimin kontrolündeki bölgelerden farklı zamanlarda topladığı 6 bin civarında paralı askeri, Hafter saflarında savaşmak üzere Libya'ya sevk etmişti.

Libya’daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5 5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılırken, bu süre 23 Ocak'ta doldu. Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.