Salgında son 24 saat

Vaka sayısı ABD'de 19 milyon 789 bini, Hindistan'da 10 milyon 237 bini, Brezilya'da 7 milyon 506 bini ve Rusya'da 3 milyon 105 bini aştı.

ABD’de salgın nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan hastaların sayısı en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Temsilciler Meclisi, salgına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, İngiltere’den ülkeye gelen 6 kişide Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün etkisiyle vakaların artması üzerine hastanelerin dışında çadırlar kurulması gündeme geldi.

Almanya'da salgına karşı alınan tedbirler nedeniyle mali sorunları bulunan hastanelerin, çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği kaydedildi.

Salgına karşı aşı kullanımını serbest bırakan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, buna karşın aşı olmayı reddedenleri kayıt altına alacağı bildirildi.

AB, BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşıdan 100 milyon doz daha almaya karar verdi.

İsveç hükümeti, salgın tedbirlerini artırma kararı aldı. Bu kapsamda, hükümetin, 10 Ocak 2021'den itibaren alışveriş merkezlerini ve toplu taşımayı kapatma yetkisine sahip olacağı, kurallara uymayanları cezalandıracağı ifade edildi.

Arjantin'de, ülkeye geçen hafta 300 bin doz getirilen ve kullanımına izin verilen Rusya'nın geliştirdiği "Sputnik V" aşısı ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyanın gelecekte Kovid-19 salgınından daha da büyük bir salgınla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, ilaç firmaları Pfizer ve AstraZeneca'dan toplam 50 milyon doz aşı almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, Kovid-19'un, Vuhan kentinde ilk ortaya çıktığında yarım milyon kişiye bulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

Tayland'ın en büyük şehri ve başkenti Bangkok'ta, yılbaşı öncesi getirilen salgın tedbirleri kapsamında gece kulübü, kumarhane ve masaj salonları gibi mekanların 4 Ocak'a kadar geçici olarak kapatılması kararı alındı.

Filipinler, Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün görüldüğü ülkelerden seyahatleri yasakladı.

Japonya'nın başkenti Tokyo’daki tedbirler çerçevesinde 3 Ocak’a kadar Kovid-19 hastalarını kabul eden hastanelere ve mesai saatlerini genişleten eczanelere finansal destek verileceği duyuruldu.

İran, geliştirdiği yerli aşı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında ilk defa insan üzerinde denedi.

Pakistan'ın Sindh eyaletinde İngiltere’de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19’un daha bulaşıcı türüne rastlanıldı.

Kuveyt, virüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla mücadele kapsamında kapattığı sınırlarını yeniden açma kararı aldı. Hava yolu seferlerinin cuma günü yeniden başlayacağı aktarılırken, kara ve deniz sınırlarının cumartesiden itibaren saat 09.00 ile 15.00 arası açık tutulacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, salgın dolayısıyla ertelendi.

Meksikalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Armando Manzanero, salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.