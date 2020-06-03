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03.06.2020 - 12:31 | | DHA

Salgının başladığı Wuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü

Corona virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Wuhan şehrinde 110 gün sonra hayat normale dönmeye başladı. Kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu.

Salgının başladığı Wuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü

Dünya genelinde 382 binden fazla can kaybına neden olan corona virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentinde hayat 110 gün sonra normale dönmeye başladı. Maske takma ve düzenli ateş ölçümü yapma gibi önlemlerin alınmaya devam ettiği kennte ilk ziyaret edilen yer luna parklar ve alışveriş merkezleri oldu.

CADDELER DOLDU TAŞTI

11 milyon nüfuslu Wuhan'da yaşayan kent halkı, tema parkları, iş fuarları ve gece pazarlarını yeniden doldurdu. Kentteki büyük plazalar yeniden aydınlatılırken, halkın yoğun olarak bulunduğu gözde mekanlar salgın öncesi haline döndü. Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de, salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı.

Yolcular isyan etti! Metrobüsler tıklım tıklım1 Haziran'da yeni normale geçilmesiyle birlikte İstanbulluların büyük bir çoğunluğu evlerinden çıkarak işlerine döndü, Metrobüs, tramvay, otobüs ve minibüslerde yolcu sayısı arttı, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
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