MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Salgının başladığı Wuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı
ABONE OL
14.09.2020 - 09:45 | | DHA

Salgının başladığı Wuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde salgına ilişkin yapılan araştırmada, kentte koronavirüs testi yapılan kedilerden yüzde 10 ila 15’inin hastalığa yakalandığı ortaya çıktı.

Salgının başladığı Wuhan'dan kritik koronavirüs uyarısı

Çin'in wuhan kentinde başlayan ve dünyayı kasıp kavurmaya devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Wuhan’daki Huazhong Tarım Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan çalışmanın sonucunda, evcil hayvanlardaki enfekte olma seviyesinin düşünülenden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

KEDİLERDEN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Wuhan’da Ocak ve Mart ayları arasında 100’den fazla kediden alınan kan örneğinin, evcil hayvanların insanlardan virüsü kapmış olabileceğini ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışma kapsamında kan örneği alınan kedilerin yaklaşık yüzde 15’inde Covid-19 antikorları ve yaklaşık yüzde 10’unda da Sars-CoV-2 nötrleştirici antikorlar bulundu. En çok antikora sahip 3 kediye Covid-19’a yakalanmış bir kişinin sahip olduğu ifade edildi.

‘EVCİL HAYVAN SAHİPERİ DİKKATLİ OLMALI’

Araştırmacılar, hastalığı yaymayı önlemek için Covid-19 hastalarının evcil hayvanlarından uzak olarak kendilerini izole etmesi gerektiğini söyledi. Araştırmada, SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş kedilerden hiçbirinin semptom göstermediği ancak virüsün evcil hayvanlar için ölümcül olabileceği düşünüldüğü ifade edildi. Bununla birlikte, araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin solunum damlacıkları yoluyla kediler arasında bulaşabildiğini ifadede eden, geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya işaret ediyor. Araştırmacılar, bu mekanizmanın türler arasında virüs yayıp yaymadığını öğrenmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylerken, aynı zamanda veriler yorumlandığında evcil hayvan sahiplerini dikkatli olmaya teşvik etmek için yeterli endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Emerging Microbes & Infections dergisinde yayımlanan araştırmanın baş yazarı Meilin Jin'in, "Covid-19 hastaları ile kedi, köpek gibi evcil hayvanlar arasında uygun mesafeyi korumak için önlemler düşünülmeli ve bu yüksek riskli hayvanlar için de hijyen ve karantina önlemleri alınmalıdır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Coronayı yenen hemşire: Bir nefes çekmeye hasret kalarak ağlayan hastalarımız varMERSİN'de yeni tip corona virüs salgınına yakalanan 25 yıllık hemşire Mehmet Nalpara (43), 2 çocuğunu bir yakınının evine yerleştirdikten sonra eşiyle birlikte ayrı odalarda 10 gün boyunca karantinada kaldı. İlaç tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nalpara, vatandaşlara önlem almaları konusunda uyarıda bulunarak, "Bir nefes çekip, ciğerlerini doldurmaya hasret kalarak ağlayan hastalarımız var. Çünkü bu dönem 'Bana bir şey olmaz' dönemi değil" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

5 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi!

5 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi!

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Milyonlar bekliyordu ilk adım geldi! Faiz indirimi, taksit ve...

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Zatürre ve grip aşısı Koronadan korur mu?

Samsun'da kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti!

Samsun'da kavgada bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber