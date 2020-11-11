Sancılı süreç

ABD’deki tarihi seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, Demokrat aday Joe Biden’ın ipi göğüslemesinin ardından Donald Trump, seçimleri mahkemeye taşımak için harekete geçti. ABD Adalet Bakanı William Barr, bakanlığındaki yetkililere, 2020 seçimlerinde oylarda yolsuzluk olduğuna dair “sağlam dayanağı olan iddiaları” soruşturma yetkisi verdi. Amerikan basınındaki haberlere göre, Barr, Adalet Bakanlığı’ndaki yetkililerin 3 Kasım Salı günü yapılan seçimlerde yolsuzluk yapıldığına dair sağlam dayanağı olan iddiaları soruşturmaları için bildiri yayımladı. Barr, bildiride, “Bir eyalette seçimin sonucunu etkileme potansiyeli olan güvenilir usulsüzlük suçlamalarına yönelik soruşturma açılabilir” ifadesini kullandı.



Geleneği yıktı



Ancak Adalet Bakanı Barr’ın, “hile” iddialarına yönelik soruşturmalarda teamülün dışına çıkarak federal savcıların görev almasına onay vermesi ABD’de tartışmalara neden oldu. Normalde söz konusu soruşturmalar eyaletlerin bünyesinde gerçekleştiriliyordu ancak Barr bunun “değişmez bir kural olmadığını” ifade etti. Trump’ın henüz kanıt göstermediği “seçim hilesi” iddialarının ardından Barr’ın attığı bu adıma hem Demokrat Parti hem de bazı Adalet Bakanlığı yetkilileri tepki gösterdi. Adalet Bakanlığı’nın Seçim Suçları Departmanı’nın direktörü Richard Pilger görevinden istifa etti. Pilger’in talimatı protesto etmek için makamından istifa ettiği öğrenildi. Kararını e-postayla meslektaşlarına bildiren Pilger, ‘seçimlerin yapılması, tamamlanması ve eyaletler tarafından onaylanmasından önce sandık hilesi soruşturması açılmamasına yönelik bakanlığın 40 yıldır uyguladığı müdahale etmeme politikasının, Adalet Bakanı Barr’ın hayata geçirdiği yeni politikayla iptal olduğunu’ belirtti.



İlan etmiyorlar



Demokratlar ise Barr’ı, “Trump’ın iddialarının gölgesinde hareket etmekle” suçladı. Joe Biden’ın ekibi, sonuçların federal düzeyde resmen kabul edilmesinin gecikmesiyle ilgili de yargı yoluna gideceklerini bildirdi. Zira seçimler sonrasında seçilmiş başkanı tanıyıp geçiş sürecini başlatmakla görevli ‘Genel Hizmet Yönetimi’ adlı kurum henüz Biden’ın seçildiğini ilan etmiş değil.



Trump tarafından atanmış olan kurum yöneticisi Emily Murphy’nin henüz bu ilanı yapacağı konusunda bir belirti yok ve bu yapılana kadar Biden’ın ekibi hükümet fonlarını kullanamadığı gibi atama yapacağı federal kurumlarla resmen iletişime de geçemiyor. ABD’de geçen hafta yapılan seçimlerden Demokrat aday Joe Biden galibiyetle çıkmış ancak Donald Trump özellikle Pensilvanya, Nevada, Georgia ve Wisconsin gibi eyaletlerde postayla oy kullanmada yolsuzluklar olduğu iddiasıyla çeşitli davalar açmıştı.



Aşıyı ‘bilerek beklettiler’



Donald Trump, Pfizer ve BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan duyurunun zamanlamasına tepki gösterdi. Trump, aşıyla ilgili müjdenin bilerek seçim sonrasına kadar bekletildiğini iddia ediyor. Trump, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Demokratlar ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), benim seçimde bir aşı zaferi kazanmamı istemediler bu yüzden 5 gün beklediler!” ifadelerini kullandı. Trump “Hep söylediğim gibi, Pfizer ve diğerleri aşıyı ancak seçimden sonra duyururdu çünkü aksini yapacak cesaretleri yoktu. FDA de aynı şekilde, duyuruyu daha erken yapmalıydı, siyasi nedenlerle değil hayat kurtarmak için!” iddiasında bulundu.