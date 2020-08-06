Savaş zamanı gibi...

Liman bölgesinde çıkan bir yangının ardından yaşanan devasa patlamayla sarsılan Lübnan’ın başkenti Beyrut adeta kan ağlıyor. Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ağır bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Resmi açıklamalara göre patlamada şu ana kadar 135 kişi öldü, 5 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişilerin kurtarılması için de arama çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda kişinin hala liman bölgesindeki enkaz alanında olduğu ifade ediliyor. Başkentte büyük yıkıma yol açan ve 240 kilometre uzaklıktaki Kıbrıs’ta bile hissedilen patlama bütün ülkeyi çok ağır biçimde etkiledi. Görgü tanıkları, patlamanın ‘birkaç saniye içinde kenti iç savaş dönemine geri götürdüğünü’ ifade ediyor. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut’ta gerçekleşen patlama hakkında yürütülecek şeffaf soruşturmanın en kısa sürede tüm gerçekleri ortaya çıkaracağını söyledi. Reuters’a konuşan kaynaklar, bölgeyle ilgili sorumluluğu olan liman görevlilerinin ev hapsine alındığını ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu belirttiler.

‘Kaldırılsın demiştik’

Önceki gün meydana gelen olayda, patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti. Şu ana kadar yapılan açıklamalar, patlamanın depodaki 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin bir başka maddeyle etkileşime girmesi sonucu gerçekleştiği yönünde. Yangında patlamaya başlayan havai fişeklerin bir zincirleme reaksiyon başlatarak bu patlamaya neden olmuş olabileceği ifade ediliyor.

Konuyla ilgili konuşan Lübnan Gümrük Genel Müdürü Bedri Zahir, Beyrut Limanı’ndaki patlayıcı maddelerin oluşturduğu tehlike için 6 kez yargıya başvuruda bulunduklarını söyledi. Söz konusu patlayıcıların oradan çıkarılmasını talep ettiklerini ancak hiçbir karşılık bulamadıklarını savunan Zahir, patlamanın nedeni için ise uzmanların raporunu beklediklerini ifade etti. Zahir, ayrıca Beyrut Limanı’nda havai fişeklerin olup olmadığına dair bir soru üzerine de “Büyük ihtimalle havai fişekler vardı” dedi.

‘Şehrin yarısı yıkıldı’

Beyrut Valisi Mervan Abbud, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı başkentte patlama nedeniyle yüz binlerce kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Abbud, hasar gören ev sayısına ilişkin net bilgi vermezken, hem yerel hem uluslararası medyada çıkan haberlere göre, patlamada 300 bin ev hasar gördü. Vali Abbud’a göre patlama, 10 ila 15 milyar dolarlık zarara neden oldu. Vali Abbud, yaptığı basın açıklamasında, “Beyrut, felaket bölgesi oldu. Şehrin yarısı yıkıldı. Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez” ifadelerini kullandı.

Kentteki lüks otellerin bulunduğu bölge, olayın meydana geldiği Beyrut Limanı yakınında yer alıyor. Ağır hasar bölgesindeki otellerin yüzde 90’ının kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor. Patlamanın yaşandığı deponun hemen yanındaki tahıl silosu tamamen yıkıldı. Ülkedeki yerel medyaya göre patlama sonrası Lübnan’ın elinde sadece 1 aylık tahıl stoku kaldı.

Zaten ekonomik kriz ve siyasi sorunlarla boğuşan ülkede Kovid-19 salgınının yaşandığı bir dönemde gerçekleşen bu patlamanın ‘daha kötü bir zamanda olamayacağı’ şeklinde yorumlar yapılıyor.

Limanın tamamen yıkılmasının ardından ülkeye sevkiyatlar için kuzeydeki Trablusşam Limanı’nın kullanılacağını açıklandı. Lübnan Enerji Bakanlığı, patlama sonrasında Lübnan Elektrik Kurumunun merkez binasının yıkıldığını belirtti. Kentte birçok noktaya elektrik verilemiyor. Bu arada patlamada hasar gören Beyrut Limanı’nda demirli Orient Queen yolcu gemisi battı.

Tüm dünyada Beyrut’a yardım seferberliği

Patlamanın ardından birçok ülke Lübnan’a yardım ve arama kurtarma personeli gönderdi. Fransa, Almanya, Rusya, Avustralya, Çekya, İran, Norveç, Polonya, Yunanistan, Hollanda gibi ülkeler Beyrut’a yardım malzemesi ve kurtarma ekibi gönderirken, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de yardım için girişim başlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Lübnan’a destek ziyaretinde bulunacak. Paris yönetimi ayrıca ülkeye sağlık ve kurtarma ekibi ile 25 ton yardım malzemesi taşıyan üç uçak gönderdi.

Hastanelerde yer kalmadı

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, Lübnan’daki hastanelerde kritik durumda olan hastaların tedavisi için yeterli yatak ve ekipman olmadığını açıkladı. New York Times gazetesine konuşan doktorlar, Beyrut’taki 4 büyük hastanenin patlamadan çok büyük hasar almaları nedeniyle hasta kabul edemediklerini söylediler. Beyrut’ta patlamayla yakınlarına ulaşamayanlara yardımcı olmak için kayıpların arandığı bir Instagram hesabı açıldı. Hesapta, hastanelere yatırılanların isimleri paylaşılıyor.

Amonyum nitrat İstanbul’dan geçti





Lübnan’ın başkenti Beyrut’u savaş alanına çeviren amonyum nitrat maddesinin neden uzun yıllardır depoda bekletildiği ortay çıktı. Amonyum nitrat varillerini limana taşıyan MV Rhosus adlı geminin kaptanı Boris Prokoşev, Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batum’dam Mozambik’e doğru seyrettiklerini ancak teknik sorunlar nedeniyle Beyrut Limanı’nda durduklarını belirtti. Moldova bandıralı Rhosus adlı geminin ciddi işletme ihlalleri nedeniyle Beyrut’ta 2013’te alıkonulduğu ifade ediliyor. İstanbul’dan da geçen geminin sahibi, kargoyu taşımaktan vazgeçince mürettebata maaş ödemedi. Patlamaya yol açan amonyum nitrat da 7 yıl boyunca limanda kaldı.

Türkiye, sağlık ve arama-kurtarma ekibi gönderdi





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye, Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi ve insani malzemeler ile arama-kurtarma personeli gönderdi. Sağlık Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kızılay tarafından hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı’nda A 400M tipi askeri kargo uçağına yüklendi.

Bölgeye, Sağlık Bakanlığı’nca 21 UMKE personeli, 2 acil müdahale ünitesi, 3 personel barınma çadırı, ilaç ve tıbbi malzeme, AFAD tarafından 10 personel, ekipman, 1 kurtarma aracı ve Türk Kızılayı’na ait 3 personel, arama kurtarma ekibi, sağlık ve insani yardım malzemesi gönderildi. l ANKARA Milliyet

400 ton buğday yardımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Lübnan’ın yaralarının sarılması için harekete geçildiğini, bu ülkeye Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla yaklaşık 400 ton buğday gönderileceğini bildirdi. TİKA görevlileri, yardım çağrıları üzerine Türkiye’nin göndereceği 400 ton buğdayı Lübnanlı yetkililere birkaç gün içerisinde teslim edecek.