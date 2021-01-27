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27.01.2021 - 02:09 | | AA

Sebebi bilinmiyor! ABD'de 6,5 milyon kişi etkilendi

ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde öğle saatlerinde meydana gelen internet kesintisi 6,5 milyon kullanıcıyı olumsuz etkiledi.

Sebebi bilinmiyor! ABD'de 6,5 milyon kişi etkilendi

Yerel saatle 11.25 civarında başlayan ve 12.45’e kadar devam eden internet kesintisinin Washington, New York ve Boston gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerdeki günlük çalışmaları kesintiye uğrattığı belirtildi.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internete bağlı olarak evden çalışan milyonlarca kişinin yanı sıra uzaktan öğrenim gören öğrencilerin, okul ve devlet dairelerinin zor anlar yaşadığı kaydedildi.

İnternet sağlayıcısı şirket Verizon Fios'un sözcüsü Jim Greer, doğu yakasında 6,5 milyon abonelerinin olduğu bilgisini paylaşarak sebebini bilemedikleri internet kesintisi sorununu yaklaşık 1,5 saatte çözdüklerini duyurdu.

Greer, kesintinin nedeni konusunda incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

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