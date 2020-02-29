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29.02.2020 - 11:07 | | AA

Seçimdeki rakibini başbakan atadı

Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçilen Embalo, yarıştaki rakiplerinden Nabiam'a hükümeti kurma görevini verdi.

Seçimdeki rakibini başbakan atadı

Gine Bissau'nun yeni Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, seçimlerdeki rakibi Nuno Gomes Nabiam'ı başbakan atadı.

Cumhurbaşkanı Embalo, iktidardaki Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nden (PAIGC) olan Aristides Gomes'i görevden alarak yerine seçimin ilk turunda rakibi olan Nabiam'a hükümeti kurma görevi verdi.

Oyların yüzde 13'ünü alarak ikinci tura kalamayan Nabiam, ikinci turda iktidar partisi adayı Domingos Simoes Pereira'ya karşı Embalo'yu desteklemişti.

Öte yandan seçime itiraz eden PAIGC, oylar 4 kez sayılmasına rağmen Embalo'yu tanımadıklarını duyurarak, Ulusal Kongre Başkanı Cipriano Cassama'yı geçici cumhurbaşkanı olarak ilan etti.

Oylar 4 defa sayıldı

Gine Bissau'da, 24 Kasım'da düzenlenen seçimin ilk turunda 11 aday yarışmış, Pereira ile Embalo ikinci tura kalmıştı.

29 Aralık'taki ikinci turdan yüzde 53,55 oranında oyla Umaro Sissoco Embalo galibiyetle çıkmasına karşın, Pereira seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), seçim sonuçlarının bir an önce kesinliğe kavuşturulması çağrısına rağmen, Yüksek Mahkeme oyların 4'üncü kez sayılmasını kararlaştırmıştı.

Seçim Komisyonu son sayımda da Embalo'nun cumhurbaşkanı seçildiğini teyit etmişti.

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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