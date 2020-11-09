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09.11.2020 - 06:17 | | AA

Senatör Graham net konuştu: Trump yenilgiyi kabul ederse...

ABD'nin Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin 2020 seçim sonuçlarına itiraz edip seçim sistemini değiştirmediği takdirde ABD'de bir daha Cumhuriyetçi birinin başkanlığa seçilemeyeceğini söyledi.

Senatör Graham net konuştu: Trump yenilgiyi kabul ederse...

 

Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Şayet cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz." dedi.

Senatör Graham, "Başkan Trump yenilgiyi kabul etmemeli. Georgia'da 10 binden az oy farkı var. Kuzey Carolina'yı kazanacak. Arizona'da 93 bin oy farkından 20 bin oya kadar düştü ki daha da sayılacak çok oy var." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçilere seçime itiraz etmeleri çağrısında bulunan Graham, Michigan'daki seçim bilgisayarlarının şüpheli bir şekilde bozuk olduğuna da dikkat çekti.

Pennsylvania'daki ölü insanlar adına oy kullanıldığı iddialarının bazılarının doğruluğuna da işaret eden Graham, FBI, Senato İstihbarat Komitesi ve Posta Hizmeti Müfettişliğinin Pennsylvania'nın Erie kentinde bir posta memurunun geç gelen oyları geri tarihli olarak mühürlediği iddialarını soruşturacağını da ifade etti.

Trump kampanyası seçim sonuçlarını mahkemeye vereceğini açıklamıştı.

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