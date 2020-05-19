Serrac: Savaş bitmedi!

Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) resmen tanıdığı ve Türkiye tarafından da desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu, bir süredir kuşatma altında tuttuğu stratejik Watiya Askeri Üssü’nü ele geçirdi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, tüm kent ve bölgelerin milislerden temizlenene kadar operasyonların süreceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “yakında müjdeli haberler alacağız” diyerek dikkat çektiği Libya’da, Türkiye’nin desteklediği ve BM nezdinde meşru hükümet olan UMH, önemli bir hava üssünde kontrol sağladı. Son iki ayda Trablus’un batısında başlattığı “Barış Fırtınası” operasyonuyla, Surman, Sabrata kentlerinin yanı sıra Tunus sınırına kadar sahil şeridindeki bölgeyi Hafter güçlerinden temizleyen UMH, 5 Mayıs’ta Trablus güneybatısındaki Watiya Hava Üssü’nü almak için başlattığı operasyonu dün üssü alarak başarıyla tamamladı. Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli, Hafter milislerinin işgalindeki üssün, dün sabah itibariyle dirençle karşılaşmadan ve kayıp verilmeden hızlı bir biçimde alındığını söyledi.

Üssün alınmasında, UMH denetimindeki İHA ve SİHA’ların önemli rol oynadığı belirtiliyor. Libya ordusu hava unsurları, son 48 saatte Birleşik Arap Emirlikleri’nin Hafter milislerine temin ettiği Rus yapımı üç Pantsir hava savunma sistemini (HSS) imha etti. Sosyal medyaya üssün içinden yansıyan görüntülerde de, kullanılmaz hale getirilmiş savaş uçaklarının hangarlarda beklediği görüldü. Hafter milislerinin üsten kaçarken geride hasar almamış bir adet Pantsir HSS, Mi-24 saldırı helikopteri, tank, roket atar, silahlı araçlar ve çok sayıda mühimmat bıraktıkları da görüntülere yansıdı.

‘Operasyonlara devam’

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, “üssün alınmasının savaşın sonu anlamına gelmediğini, zafere bir adım daha yakınlaştıklarını” ifade etti. Serrac, tüm kent ve bölgeler milislerden temizlenene kadar operasyonların süreceğini vurguladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif de, bir sonraki operasyonun başkent Trablus’un güneyine ve stratejik Terhune kentine yönelik olacağını söyledi. Şerif, hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

WATİYA ÜSSÜNÜN AVANTAJLARI

Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’ndan sonra bölgede en önemli hava üssü olarak kabul edilen Watiya’yı 6 yıldır “Batı operasyonları komuta merkezi” olarak kullanıyordu. Hafter, Trablus ve çevresini vurmak için özellikle bu üssü tercih ediyordu. Hafter milislerinin ülkenin batısında ellerinde tuttukları son ve en stratejik nokta olarak bilinen Watiya’nın alınmasıyla, Hafter’in bölgede elde ettiği üstünlük ortadan kalkmış oldu. Libya’nın bütün batı bölgelerini kontrol altında tutabilen hava üssü, buradan kalkan savaş uçaklarının gerektiğinde Tunus ve Cezayir’de de yakıt ikmali olmadan operasyon yapabilmelerine imkan sağlıyor. Watiya Hava Üssü’nde uzun süre yetecek kadar yaşam malzemesinin saklanabileceği bir sistem bulunuyor. Watiya’nın ele geçirilmesiyle Libya ordusunun güvenli bir üsse sahip olmasının yanında, Mitiga Havalimanı’na alternatif olarak başkentin batısındaki Zuvara Havalimanı’nın da sivil uçuşlar için kullanılmasının önü açılacak.