Silah ambargosunu doğru bulmuyoruz!

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi’nde Türkiye’ye karşı sağduyulu bir tavır sergileyen dönem başkanı Almanya, Yunanistan’ın taleplerine karşı mesafeli olmaya devam ediyor. Nitekim Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye’ye yapılan silah ihracatının durdurulmasına ilişkin talebe karşı olduğunu açıkladı.

Maas, Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, “Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO üyesine bunu yapmak da çok kolay değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük” ifadesini kullandı. Almanya’nın Yunanistan ve Türkiye arasında yaptığı arabuluculuk çalışmalarının başarısız kaldığını ve doğalgaz krizini çözme konusunda arzulanan ilerlemenin sağlanamadığına dikkat çeken Maas, buna rağmen henüz diplomatik çözüm bulma umudunu kaybetmediğini belirtti.

“Elbette ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz” diyen Maas, yaşanan gerilimin sonucunda Avrupa Birliği’nin, iki hafta önce Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk işadamları ya da şirketlerine yaptırım uyguladığını anımsattı. AB zirvesinde, Ankara’nın en geç Mart ayına kadar Doğu Akdeniz’le ilgili tutumunu değiştirmemesi durumunda yaptırımların kapsamının genişletilmesi yönünde bir karar alınmıştı.

Yunanistan istemişti

AB Dönem Başkanı olan Almanya, son 6 aydır Türkiye’ye karşı sert yaptırımlar uygulanması yönündeki talepler karşısında, diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini belirten bir tavır almıştı. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, Ekim ayında “AB, Türkiye’ye silah ambargosu uygulasın” teklifi sunmuş, bu teklif, son AB zirvesi sırasında da tekrarlanmıştı.

Söz konusu talep, Almanya’nın çabalarıyla pek destek bulmazken, Atina, Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in Türkiye’nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için böyle bir tavır içine girdiğini iddia etmişti. Durdurulması istenen projeler arasında ThyssenKrupp Marine Systems’in önemli katılımıyla devam eden 6 denizaltının montajı da bulunuyor.