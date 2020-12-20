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20.12.2020 - 12:43 | | DHA

Şili Devlet Başkanı Pinera’ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, koronavirüs salgınında kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL) para cezası verildi.

Şili Devlet Başkanı Pinera’ya 3 bin 500 dolarlık maske cezası

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, kamusal alanda maskesiz gezdiği gerekçesiyle 3 bin 500 dolar (yaklaşık 26 bin 700 TL) para cezasına çarptırıldı. Valparaiso Sağlık Sekerterliği tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Delvet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu.

Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Ay başında, Pinera'nın 7 Aralık'ta plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Kendisinden şikayetçi olan devlet başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti.

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