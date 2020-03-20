MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi
ABONE OL
20.03.2020 - 02:30 | | AA

Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi

Şili'de diktatör Augusto Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için yapılacak referandumun tarihi, yeni tip corona virüs (covid-19) önlemleri nedeniyle değiştirildi.

Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi

 

Ülke basınında çıkan habere göre, Ulusal Şili Kongresinde yapılan oturumda, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle seçim takviminin değiştirilmesi kararı alındı.

Şili'de 26 Nisan 2020'de yapılması planlanan referandum 25 Ekim'de yapılacak. Referandumdan evet oyu çıkması durumunda, yeni anayasayı hazırlayacak heyetin belirlenmesi için gerçekleştirilecek seçimler, 4 Nisan 2021'deki yerel seçimlerle yapılacak.

Senato Başkanı Adriana Munoz, seçim tarihlerinin değiştirilmesi kararının bütün siyasi kesimlerin katılımıyla alındığını bildirdi.

Şili'de 342 kişide görülen Kovid-19 virüsünün yayılması nedeniyle sınırların kapatılması ve okulların tatil edilmesi gibi çeşitli önlemler alınmış, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede, hastane, sağlık merkezleri ile tıbbi malzemelerin ve hastaların transferine azami güvenlik sağlanmasını öngören ve 90 gün geçerli olacak "Felaket Durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkede diktatörlük döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi, geçen ekimde başlayan, yaklaşık 5 ay süren ve 23 kişinin ölümüne neden olan gösterilere de konu olmuş ve anayasanın değiştirilmesini talep eden göstericiler, ülkedeki eşitsizliğin temel sebebinin diktatörlük döneminden kalma anayasanın olduğunu belirtmişti.

New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktıNew York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca'dan resmi corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 4, toplam vaka sayısı 359'a yükseldi

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Memur, işçi milyonları ilgilendiriyor! Ücretsiz izin...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Koronavirüs ev ilanlarına sıçradı

Sıradaki Haber