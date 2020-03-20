Şili'de anayasa değişikliği referandumu ertelendi

Ülke basınında çıkan habere göre, Ulusal Şili Kongresinde yapılan oturumda, ülkede uygulanan Kovid-19 önlemleri nedeniyle seçim takviminin değiştirilmesi kararı alındı.

Şili'de 26 Nisan 2020'de yapılması planlanan referandum 25 Ekim'de yapılacak. Referandumdan evet oyu çıkması durumunda, yeni anayasayı hazırlayacak heyetin belirlenmesi için gerçekleştirilecek seçimler, 4 Nisan 2021'deki yerel seçimlerle yapılacak.

Senato Başkanı Adriana Munoz, seçim tarihlerinin değiştirilmesi kararının bütün siyasi kesimlerin katılımıyla alındığını bildirdi.

Şili'de 342 kişide görülen Kovid-19 virüsünün yayılması nedeniyle sınırların kapatılması ve okulların tatil edilmesi gibi çeşitli önlemler alınmış, Devlet Başkanı Sebastian Pinera, ülkede, hastane, sağlık merkezleri ile tıbbi malzemelerin ve hastaların transferine azami güvenlik sağlanmasını öngören ve 90 gün geçerli olacak "Felaket Durumu" ilan edildiğini duyurmuştu.

Ülkede diktatörlük döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi, geçen ekimde başlayan, yaklaşık 5 ay süren ve 23 kişinin ölümüne neden olan gösterilere de konu olmuş ve anayasanın değiştirilmesini talep eden göstericiler, ülkedeki eşitsizliğin temel sebebinin diktatörlük döneminden kalma anayasanın olduğunu belirtmişti.