Sır ölümde yeni iddia

Son Rus Çarı 2’nci Nikolay Romanov, 1917 yılında tahttan vazgeçmesinden bir yıl sonra 17 Temmuz 1918’de Sibirya’daki Yekaterinbur kasabasında sosyalist devrimin “Kızıl Komiserleri” tarafından kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Çar ve eşinin beş çocuklarıyla birlikte katledildiği söylenmişti. Ama bodrum katta bulunan cansız bedenler arasında çarın en küçük kızı Anastasiya Nikolayevna Romanova’nın cesedi yoktu. Anastasiya’nın cesedinin bulunamaması birçok iddiaya neden olmuştu. İnfazcılardan birinin Anastasiya’ya acıyıp onu yurt dışına kaçırdığı düşünülüyordu.



Gerçeğin peşindeydi



Almanya’da Anna Anderson adlı bir kadın da Anastasiya olduğunu iddia etmişti. Romanovların servetinden pay almaya çalışan Anderson’un yalan söylediği DNA testiyle ortaya çıkmıştı. Anastasiya’nın kuzeni İngiliz Lord Louis Mountbatten’in yeni ortaya çıkan 1975 tarihli mektubu da tüm bu iddiaları çürütüyor. İngiltere Kraliçesi’nin akrabası olan Mountbatten mektubunda, 1918’de 17 yaşında olan Anastasiya’nın komünist devrimciler tarafından ailesinden ayrı bir yerde süngüyle öldürüldüğünü yazıyor. Mektuba göre, genç kızın cesedinin bodrum katta bulunamamasının nedeni de ailesinden ayrı yerde katledilmesiydi.









Ablasına âşıktı



Mektubu yazdıktan 4 yıl sonra İrlanda ayrılıkçı örgütü IRA tarafından öldürülen İngiliz Lord Louis Mountbatten’ın Anastasiya’nın ablası Marie Romanov’a çocukluğundan beri âşık olduğu belirtildi. Hem lord ile çarın yakın akrabalığının hem de bu büyük aşkın, mektuptaki iddianın doğruluk payını artırdığı savunuldu. Marie Romanov, Rus devrimciler tarafından ailesiyle birlikte kurşuna dizilmişti. Lordun kuzeni Anastasiya’nın akıbetini anlattığı mektubun, İngiltere’nin Nottingham kentinde bir koleksiyoncunun eşyaları arasında bulunduktan sonra “Unique Auctions” adlı müzayede evinde 200 sterline satıldığı bildirildi.