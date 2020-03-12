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12.03.2020 - 17:30 |

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, corona virüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi!

Türkiye'ye sıçradığı açıklanan corona virüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. İran, Avrupa ve ABD gibi birçok yerde siyasetçileri de etkisi altına alan virüsle ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, basın toplantısı sırasında öksürük krizine girdi. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesin yol açan son olarak Türkiye'de de görülen corona virüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ölümcül virüse yakalandığı iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in son görüntüsü tedirgin etti.

VUCIC'İN ZOR ANLARI

Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in corona virüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, corona virüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi

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