Siyonizm karşıtı Yahudilerden Trump'a tepki

Konuya ilişkin Ulusal Basın Binasında ortak basın açıklaması yapan Ortodoks Yahudilerinin önde gelen liderleri, "Trump'ın söz konusu plan ile Filistin'i yok sayarak bölgedeki sorunu daha da derinleştirdiğini" vurguladı.

Yahudilere yönelik gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar konusunda ABD'ye minnettar olduklarını belirten liderler, diğer yandan İsrail'e destek vermenin Yahudileri desteklemek anlamına gelmediğine dikkati çekti.

Açıklamada, "İsrail'i desteklemek Yahudilerin yararına bile olsa, kendi çıkarlamız için başkalarının bastırılmasına ve zulmedilmesine karşı çıkarız. Nitekim İsrail'i desteklemek Yahudileri desteklemek anlamına da gelmemektedir. İsrail'in Filistinlilere uyguladığı nefret ve şiddet odaklı baskı ve suç politikası Yahudilik dini ile uyuşmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Trump'ın, açıkladığı sözde barış planı ile Filistin-İsrail sorununu çözmediği, aksine İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskıyı meşrulaştırdığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Doğu'da barışı sağlamanın tek yolu, Filistin halkının tüm haklarını geri vermek, yaşatılan acıları telafi etmek ve işgalin bir an önce durdurulmasından geçer. Şayet bunlar sağlanırsa yüzyıllar boyu yaptığımız gibi Filistinli komşularımız ile huzur içinde yaşamaya devam edebiliriz. Aksi taktirde hiçbir plan veya proje bölgede barışı sağlayamayacaktır."

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.