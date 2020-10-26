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26.10.2020 - 08:24 |

Skandal sözlerinden sonra Macron'a şok destek!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Skandal sözlerinden sonra Macron'a şok destek!

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.

Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sert sözlerle eleştirdi.

Macron'un İslam'la ve Müslümanlarla derdinin ne olduğunu soran Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Bu sözlerden rahatsız olan Macron ise tepki olarak Türkiye'deki büyükelçisini Fransa'ya çağırdı.

BAE'DEN MACRON'A DESTEK

BAE Veliaht Prensi Bin Zayed’in danışmanı Prof. Abdulkhaleq Abdulla, bu tartışmada haklı olan tarafın Macron olduğunu iddia etti. Prof. Abdulkhaleq Abdulla, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denklem basit ve açık. Erdoğan Macron'a saldırdığında, Macron'un haklı olduğunu bilin" ifadelerini kullandı.

 

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