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17.02.2021 - 14:21 | | AA

Skandalda yeni perde! Peru liderine deneyde gerçek koronavirüs aşısı yapılmış

Sağlık ve Dışişleri bakanlarının istifa ettiği, yüzlerce hükümet yetkilisine sıraları gelmeden aşı yapılan Güney Amerika ülkesinde, bu kez bir başka skandal patladı.

Skandalda yeni perde! Peru liderine deneyde gerçek koronavirüs aşısı yapılmış

Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın, Ekim 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının deneme aşamasında gizlice aşılandığı iddiası, aşıyı yapan doktor German Malaga'nın parlamentoya verdiği ifadeyle doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, klinik deneyin başında bulunan, Cayetano Heredia Üniversitesinde görevli Malaga, parlamentoda verdiği ifadede, Ekim 2020'de aşıları denemek için 12 bin gönüllünün başvurduğunu, Vizcarra'nın da kendisinden eşi ve kendisi için iki aşı talep ettiğini söyledi.

Malaga, Vizcarra'nın, diğer gönüllülerin aksine kendisine gerçek aşı vurulacağını bildiğini, devlet başkanının salgınla mücadelede korunmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğünden Vizcarra'ya gerçek aşı yaparak uygunsuz davranmış olduğuna inanmadığını dile getirdi.

Geçici Devlet Başkanı Francisco Sagasti, yaygın aşılama başlamadan önce 487 hükümet yetkilisinin gizli şekilde program dışı aşılandığını açıklamıştı.

Peru'da hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle 10 Kasım 2020'de görevden azledilen eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra ve eşinin, ülkeye henüz aşı gelmemişken, Ekim 2020'de Çinli Sinopharm firmasından alınan aşılarla gizlice aşılandığı ortaya çıkmıştı.

Olayın ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti ve Kovid-19 ile mücadeleyle görevli iki yardımcısı 14 Şubat'ta istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Elizabeth Astete de 22 Ocak'ta Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını açıklayarak 15 Şubat'ta istifa etmişti.

Sinopharm'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'ya ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 244 bin 729 kişi Kovid-19'a yakalandı, 44 bin 56 kişi yaşamını yitirdi.

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