Son 24 saatte salgında yaşananlar

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 933 bini, Hindistan'da 9 milyon 484 bini, Brezilya'da 6 milyon 344 bini ve Rusya'da 2 milyon 322 bini aştı.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de her gün 10 Meksikalının virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Hollanda'da kapalı alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren uygulama bugün başladı.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında, birçok ülkeden Bulgaristan'a giriş yapanlara negatif test gösterme koşulu getirdi.

Yunanistan'da açıklanan vaka sayılarının "gerçeği yansıtmadığı" öne sürüldü.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, aşı çalışmalarında kaydedilen gelişmeler ve Asya'da toparlanmayla, küresel ekonomik görünümde salgının başlangıcından beri ilk kez daha parlak bir gelecek için "umut" olduğunu belirtti. Örgüt, eylülde yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini yüzde 4,2'ye düşürdü.

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign, mart başından bu yana 56 ülkede yaklaşık 500 gazetecinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla mücadele kapsamında 2021'nin nisan-haziran döneminde halkın tamamına yönelik aşı kampanyası yürüteceklerini bildirdi.

Avrupa borsaları, Kovid-19'a karşı aşı geliştirilmesine yönelik iyimserliğin artmasının etkisiyle günü yükselişle kapattı.

PAKİSTAN'DA TEDBİRLER ARTIRILDI

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasır el-Hariri, ülkesinde salgının insani yardıma ihtiyacı artırdığını, daha fazla izolasyon merkezi, çadır, sağlık ve hijyen malzemesine gereksinim duyulduğunu belirtti.

Çin devletinin, Kovid-19'un ilk kez görüldüğü Hubei eyaletinde salgının yayılma aşamalarını yanlış yönettiği iddia edildi.

Hong Kong'da artan vakalar nedeniyle büyük düğün törenlerinin, dini etkinliklerin ve yurt içi turların yasaklanacağı bildirildi.

Pakistan'da düğünlerin salonlarda yapılması yasaklandı. Açık alanlardaki düğünler ise 300 katılımcı sayısıyla sınırlandırıldı. Önlemler kapsamında sinema ve tiyatro salonları kapatılırken, kamuya açık toplantılar ve mitingler yasaklandı. Maske takmayan vatandaşlara ceza uygulanmaya başlandı.

Formula 1 takımlarından Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kenya, HIV ve sıtmaya karşı kullanılan iki ilacın Kovid-19 tedavisinde işe yarayıp yaramadığını görmek için Afrika'da 13 ülkede yapılacak klinik testlerin başladığı ilk ülke oldu.

Kırgızistan'da 18 Mart'ta salgının görülmesinin ardından başkent Bişkek'te kapatılan sinema salonları yeniden açıldı.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'da Kovid-19 tespit edildi.

Kuveyt'te 5 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçim için adayların seçim maratonu, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşirken, Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ev işçilerinin 7 Aralık 2020'den itibaren yeniden Kuveyt'e dönerek çalışmaya başlayabileceğini açıkladı.

Tacikistan'da salgın nedeniyle askıya alınan iç hat uçak seferleri uzun bir aranın ardından yeniden başlatıldı.