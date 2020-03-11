MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... AB, Yunanistan için soruşturma talep etti
ABONE OL
11.03.2020 - 16:27 | | AA

Son dakika... AB, Yunanistan için soruşturma talep etti

AB, Yunanistan'dan sığınmacılara yönelik şiddet veya yasa dışı müdahale iddialarını soruşturmasını istedi

Son dakika... AB, Yunanistan için soruşturma talep etti

Avrupa Birliği (AB), Yunanistan'a, sığınmacılara yönelik şiddet ya da yasa dışı müdahalede bulunulduğu iddiasını soruşturması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Adalbert Jahnz, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Yunan yetkililerin (sığınmacılara yönelik) herhangi bir şiddet ya da yasa dışı müdahale iddiasını soruşturmalarını bekliyoruz." dedi.

Yunan yetkililerin istisnai bir durumla karşı karşıya olduğunu ve zor bir görev yerine getirdiğini kaydeden Jahnz, "Bunu, temel haklara tam olarak uyarak ve orantılı biçimde yapmalılar." ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişlerinin 13. gününe girildi.

Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale ediyor ve gaz fişeklerini doğrudan onları hedef alarak atıyor.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunanistan tarafından ateşli silah, plastik mermi, gaz bombası ve tazyikli suyla yapılan müdahale sonucu yaralanan 2 bin 306 sığınmacıya kentteki hastaneler ve sahra hastanesinde müdahale edildiğini bildirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Mart'ta saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 olduğunu duyurmuştu.

Denizli'de iğrenç olay! Kardeşler Çinli turistleri taciz ettiDenizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaşları 13 ve 17 olan iki erkek kardeşin bir grup Çinli turisti elle taciz anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iki kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler tatil mi edildi? Hangi üniversiteler tatil 2020 | Tek tek açıklanıyor...

Üniversiteler tatil mi edildi? Hangi üniversiteler tatil 2020 | Tek tek açıklanıyor...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber