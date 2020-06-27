MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... ABD Başkanı Trump kritik imzayı attı!
ABONE OL
27.06.2020 - 06:12 | | AA

Son dakika... ABD Başkanı Trump kritik imzayı attı!

Gelen son dakika haberlerine göre; Siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucunda ölümünün ardından yaşanan gösterilerde, bazı tarihi anıt ve heykellerin yıkıldığı ABD'de Başkan Donald Trump, "heykelleri koruma" kararnamesine imza attı.

Son dakika... ABD Başkanı Trump kritik imzayı attı!

 

ABD Başkanı Trump, ülkedeki tarihi anıt ve heykellerin korunmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladığını, Twitter hesabından duyurdu.

Trump, açıklamasında, "Amerikan anıtlarını ve heykellerini korumak ve son dönemde yaşanan şiddet içeren suçlarla mücadele için çok güçlü bir kararnameyi imzalama imtiyazına eriştim. Büyük ülkemize karşı bu yasa dışı eylemlere başvuranları uzun hapis cezaları bekliyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, hafta sonunu New Jersey'de kendisine ait tatil yerleşkesinde geçirmekten vazgeçtiğini belirterek Washington'da kalıp kanun ve nizamın uygulandığından emin olmayı tercih ettiğini kaydetti.

25 Mayıs'ta Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde yaklaşık 2 hafta süren geniş katılımlı gösteriler düzenlenmişti.

Bu gösteriler esnasında ve sonrasında ülkenin farklı yerlerindeki kölelik yanlısı tarihi şahsiyetlere ait heykeller, göstericiler tarafından hedef alınmış; bazıları yıkılmıştı.

Trump, ABD’deki tarihi anıt ve heykellere zarar vermeye çalışanlara karşı sert yaptırımlar uygulamak için adım atılacağının sözünü vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS saat kaçta? TYT - AYT - YDT saatleri 2020 | YKS'ye girerken yanında olması gerekenler neler?

YKS saat kaçta? TYT - AYT - YDT saatleri 2020 | YKS'ye girerken yanında olması gerekenler neler?

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Yasak saat kaçta başlıyor, kaça kadar sürecek?

Sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta? Yasak saat kaçta başlıyor, kaça kadar sürecek?

Sıradaki Haber