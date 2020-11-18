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18.11.2020 - 22:09 | | AA

Son dakika: ABD seçimlerinde flaş gelişme... Trump'tan Wisconsin hamlesi! Dava açtı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı.

Son dakika: ABD seçimlerinde flaş gelişme... Trump'tan Wisconsin hamlesi! Dava açtı

 

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara açıkladı: Aşı yüzde 99.9 ücretsiz olurBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN TÜRK'te koronavirüs süreci ve koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüs aşısıyla ilgili "Büyük oranda pandemi dönemindeki bu aşılar da ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de yüzde 99.9 ücretsiz olur." ifadelerini kullandı.
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