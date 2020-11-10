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10.11.2020 - 00:05 | | milliyet.com.tr

Son dakika... ABD Senatosu Çoğunluk Liderinden 'Biden'ın başkanlığını tanımıyorum' çıkışı!

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını duyurdu.

Son dakika... ABD Senatosu Çoğunluk Liderinden 'Biden'ın başkanlığını tanımıyorum' çıkışı!

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yapılan seçimlerde olası usulsüzlükleri araştırmak istemesinin “yüzde 100 hakkı olduğunu” söyledi.

McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını, Kamala Harris’i de başkan yardımcısı olarak tanımadığını vurguladı.

Gürcistan'da muhalefet, seçim sonuçlarını protestoya devam ediyorGürcistan'da 31 Ekim'de düzenlenen genel seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve erken seçim talep eden muhalefetin protestosu 2. gününde de devam etti.
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