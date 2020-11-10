Son dakika... ABD Senatosu Çoğunluk Liderinden 'Biden'ın başkanlığını tanımıyorum' çıkışı!

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta yapılan seçimlerde olası usulsüzlükleri araştırmak istemesinin “yüzde 100 hakkı olduğunu” söyledi.

McConnell, resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımadığını, Kamala Harris’i de başkan yardımcısı olarak tanımadığını vurguladı.