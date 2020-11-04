Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

NEW YORK'TA ŞOK GÖSTERİ





New York kentindeki Trump Tower'ın önüne gelen siyah bir kadın göstericinin yüzünde Başkan Trump'ın maskesi vardı.

Etrafta toplanan kalabalığın önünde dans eden kadın daha sonra maskesini çıkardı. Kadının dans ederken ABD bayrağını çiğnediği görüldü.