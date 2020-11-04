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04.11.2020 - 05:59 | | AA

Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı

Gelen son dakika haberine göre; ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Demokrat Joe Biden, New York eyaletinde kazandı.

Son dakika: ABD'de başkanlık yarışında New York'u Biden aldı

Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Demokrat aday Biden, New York eyaletinde rakibi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı geride bıraktı.

Biden, New York'ta 29 delege kazanmış oldu.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

NEW YORK'TA ŞOK GÖSTERİ

Son dakika: ABDde başkanlık yarışında New Yorku Biden aldı

New York kentindeki Trump Tower'ın önüne gelen siyah bir kadın göstericinin yüzünde Başkan Trump'ın maskesi vardı.

Son dakika: ABDde başkanlık yarışında New Yorku Biden aldı

Etrafta toplanan kalabalığın önünde dans eden kadın daha sonra maskesini çıkardı. Kadının dans ederken ABD bayrağını çiğnediği görüldü.

New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyorABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. New Yorklular seçimi Times Meydanı'nda takip ediyor.
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