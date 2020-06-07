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07.06.2020 - 06:45 | | AA

Son dakika! ABD'de küçük uçak düştü... Ölüler var

ABD'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika! ABD'de küçük uçak düştü... Ölüler var

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü

Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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