07.06.2020 - 06:45 | | AA
Son dakika! ABD'de küçük uçak düştü... Ölüler var
ABD'nin Georgia eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu cenaze törenine giden aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Florida'dan India eyaletine gitmek üzere havalanan Piper 31T tipi çift motorlu küçük uçak, Georgia eyaletinde düştü
Yetkililer, kazada uçağı kullanan Larry Pruitt, eşi ve üç çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.
Haberde, ailenin cenaze törenine gitmek için yola çıktığı belirtildi.