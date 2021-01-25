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25.01.2021 - 22:37 | | AA

Son dakika... ABD'den İran mesajı: Artık Trump yok!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminin son günlerinde İran ile savaşın eşiğinden döndüklerini ancak artık yeni yönetimle ABD'nin eski politikasının geri geleceğini söyledi.

Son dakika... ABD'den İran mesajı: Artık Trump yok!

 

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması sonrasında Orta Doğu'ya seyahat eden McKenzie, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Biden yönetiminin göreve gelmesi ile ABD ve İran ilişkilerinin "fırsat dönemine" girdiğini söyledi. 

Trump'ın görevdeki son haftalarında İran ile ABD arasında artan bir tehdit dalgasının söz konusu olduğunu anlatan McKenzie, İran'a karşı caydırıcı davrandıklarını ve amaçlarının "savaşı engellemek" olduğunu ifade etti. 

İran'ın Irak'ta ve bölgede doğrudan ABD'yi hedef almadığını ancak Irak'ta destekledikleri güçlerin faaliyetlerinin devam ettiğini kaydeden McKenzie, "Genel olarak onlar da (İran) desteklediği güçlere o sırada bir savaş çıkarmanın doğru bir zaman olmadığını söylediler. Tabii tüm bu olanlar sadece askeri boyutla alakalı değil. İran'ın da yeni yönetimi beklediğine ve işlerin değişip değişmeyeceğine yönelik siyasal hesaplamalar yaptığına eminim." dedi. 

McKenzie, "Artık ABD politikasını geri getirecek yeni bir yönetim var." ifadesini kullandı.

Karga yemeğe ortak olduKocaeli'nin Darıca ilçesinde, dükkanın önünde oturup döner ekmek yiyen Sebahattin Emek'in koluna konan karga ile yiyeceğini paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Emek'ten çekinmeyen karga, döner ekmekten yiyerek karnını doyurduktan sonra uçarak ayrıldı.
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